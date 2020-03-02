Будет тепло, но с дождями: синоптики уточнили прогноз на 2 марта

В понедельник, 2 марта, в Украине установится теплая погода, но в ряде областей возможны дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет в оккупированном Крыму - до +11 градусов, холоднее - в Киеве и на востоке страны.

В среднем по Украине температура ночью будет на уровне +1+3 градуса, днем - +8+10 градусов.

Осадки ожидаются в западных, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Синоптики предупреждают, что на протяжении дня 2 марта в Украине, кроме восточной части, будут порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (второй уровень опасности, желтый).

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в марте 2020 году в Украине будет совсем не весенней.