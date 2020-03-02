Главное достижение - теплая зима: сеть взорвалась из-за заявлений Гончарука на брифинге

Платежки за коммунальные услуги в феврале были рекордно низкими по сравнению с предыдущими годами, о чем во время брифинга 2 марта заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом он отметил, что это связано с "теплой зимой", что эмоционально восприняли в социальных сетях.

"За февраль украинцы заплатят, наверное, рекордно низкую цену, низкую платежку, не только за эту зиму, а и за последние годы. Это такой хороший итог земли. У нас фактически затраты людей намного меньше, чем в предыдущие годы. Это первый хороший сигнал", - сказал он.

По словам Гончарука,энергетическая система не работала в полном объеме из-за теплой погоды. Также глава правительства выразил надежду, что некоторые пользователи получат платежки "на 40% меньше, чем обычно".

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил украинцам, что означает нововведение, касающееся двух платежных документов за газоснабжение.