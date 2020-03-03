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Безнадежных проблем не бывает: в СМИ рассказали об ортопеде, который спасает людей с помощью уникальной методики

вторник, 03 марта 2020, 17:06
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Ортопед-вертебролог Александр Марусич за более чем 35 лет практики провел более 60 тысяч врачебных приемов, к нему попадали люди разного возраста, случались пациенты после инсультов и с гормональным дисбалансом, ветераны боев в Донбассе, жертвы ДТП. И он выработал специальную комбинированную методику, чтобы повысить эффективность лечения.

Об этом пишет издание 2000.

"Во время боев за Иловайск 24 августа 2014 недалеко от поселка Кутейниково грузовик ГАЗ-66 с украинскими защитниками наткнулся на две российские БМД. Враг открыл огонь из гранатометов. Смотрю, у меня кисть левой руки висит. Почувствовал острую боль в голове. Кровь заливала лицо. Наши ребята стали отступать и я бросился за ними. Нас было восемь человек, выжили шестеро", - рассказал ветеран батальона" Кривбасс "Игорь Павлов.

"Металлическую пластину на 56 кв см мне установили в череп в Германии. Вместо оторванной кисти у меня протез. Я перенес более 20 операций. Слава богу, врачам удалось поставить меня на ноги", - рассказывает он.

Кроме прочего, он начал неправильно чувствовать запахи и вкусы - еда стала на вкус как бумага, мужчина не узнавал духов жены. Он пришел к врачу Александру Марусичу, который применил иглорефлексотерапию.

"Иглорефлексотерапия - только часть моей методики. Я объединил три направления: вертебрологию, ортопедию и иммунологию. Использую иглорефлексотерапию, массаж, лечебную физкультуру, медикаментозное лечение. Эти направления и методы известны, но я объединил их, что повысило эффективность лечения", - рассказывает врач. Он говорит, что пришел к своей методике в результате многолетней работы - когда ему было уже под пятьдесят.

Наталья Михайловна попала к врачу Марусичу после ДТП - у нее была совмещенная кранио-торако-мышечная травма, закрытая травма грудной клетки с переломами ребер и левосторонний гемопневмоторакс. Также женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, травматическое субарахноидальное кровоизлияние в височно-теменной области и перелом шейного позвонка.

"Это - образцовая клиника с хорошей аурой. Индивидуальный подход и забота о клиенте, на мой взгляд, - это девиз центра. Спасибо огромное и низкий поклон Человеку с большой буквы, врачу Александру Анатольевичу Марусичу", - поблагодарила она после оказания помощи.

"Я бы не смог жить без любимой работы. Сколько бы денег не имел. Здесь нет ничего приятнее, чем видеть счастливые и благодарные глаза пациента, который раньше страдал от боли, а теперь лишился ее", - рассказал журналистам врач Александр Марусич.

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