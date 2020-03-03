Суд Греции принял решение по судьбе экс-командира "Айдара", задержанного по запросу России

Во вторник, 3 марта, греческий суд освободил бывшего депутата Верховной Рады и командира добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - отметил Геращенко.

По его словам, министерство внутренних дел Украины вместе с министерством иностранных дел активно работали над освобождением Мельничука.

"Боремся за каждого. Защитим всех, кто защищал Украину", – заявил замминистра.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией в воскресенье, 1 марта, по запросу, который подала в Интерпол Россия.