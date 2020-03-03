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В Украине будет почти апрель: синоптик обрадовала потеплением

вторник, 03 марта 2020, 14:12
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Фото: СарниNews.City

Украинский синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 4 марта в Украине будет чуть ли не самая теплая в Европе погода.

Об этом она написала в Facebook.

В Украине ожидается +12 +18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов.

Похолодание возможно лишь на крайнем западе до +5 +10 градусов и только там же пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве завтра будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше.

Напомним, что по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура февраля в Киеве превысила на 6,7 градуса привычные показатели. В целом она составила +2,5 градуса.

Подробнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Потепление до +20 и заморозки: синоптики озвучили прогноз на неделю.

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