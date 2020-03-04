Смех сквозь слезы: появились новые забавные фотожабы на коронавирус в Черновцах

В сети жестко высмеяли первый случай заболевания коронавирусом в Черновцах.

Их опубликовали в Facebook-сообществе "Баба і кіт" и на странице блогера Александра Бабака.

Так, на одной из них изображено застолье в лучших украинских традициях. На фотожабе отмечают интересный момент: если раньше при чихании желали здоровья, то сейчас молниеносно облачаются в защитные маски.

На второй карикатуре можно увидеть мужчину с пистолетом в руках, который готов застрелить жителя Черновцов, который случайно чихнул.

А на третьей показано, как ведут себя жители соседних украинских городов по отношению к жителям Черновцов, где зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась пикантная фотожаба на случай заражения коронавирусом в Черновцах.