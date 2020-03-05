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В России возросло число зараженных коронавирусом: что известно о их состоянии

четверг, 05 марта 2020, 11:37
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В России зарегистрировали новый случай коронавируса, госпитализировали гражданина Италии.

Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционный бокс.

Болезнь протекает в лёгкой форме, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Это седьмой человек с коронавирусом в России. В конце января его выявили у граждан Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован в Москве 2 марта – заразился россиянин, побывавший в Италии в феврале.

Как ранее сообщал "Апостроф", что число зараженных коронавирусом в мире по состоянию на 5 марта приблизилось к 95 тысячам, 3249 человек скончались. По данным азиатской прессы, в Китае число зараженных составляет 80270 человек.

Напомним, что в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.

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