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В Украине прогнозируют спад температуры: карта погоды на 5 марта

четверг, 05 марта 2020, 06:23
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Фото: Facebook

5 марта в ряде областей Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, на западе страны синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры днем и ночью.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, дожди будут в западных регионах днем, а в некоторых из них синоптики прогнозируют мокрый снег ночью.

В целом же температура воздуха на западе страны днем составит от 6 до 9 градусов тепла, ночью - от 2 до 5 градусов с отметкой плюс.

На остальной же части страны сохранится весенняя погода, а теплее всего будет на востоке и в центре, где ожидается до 17 градусов тепла. Осадков в этих регионах синоптики не прогнозируют.

Напомним, что по данным синоптиков, несмотря на аномально теплую зиму, украинцам не стоит рассчитывать на резкое потепление в марте и апреле.

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