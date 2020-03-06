Как украинцы спасаются от коронавируса: опубликовано забавное фото

В Харькове заметили курьера популярной службы доставки Glovo в странном виде.

Об этом сообщает "Х**вый Харьков".

Курьер стоит с огромным желтым рюкзаком, как и все его коллеги, но на лице у него противогаз.

В сети шутят, что это своеобразная защита от коронавируса, который вспыхнул в китайском городе Ухане, а в Украине на днях впервые зафиксировали случай коронавируса.

Как ранее сообщал "Апостроф", что число зараженных коронавирусом в мире по состоянию на 5 марта приблизилось к 95 тысячам, 3249 человек скончались. По данным азиатской прессы, в Китае число зараженных составляет 80270 человек.

Напомним, что в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.