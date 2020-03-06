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На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Кэп": фото

пятница, 06 марта 2020, 03:10
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На Донбассе ликвидировали боевика ДНР Александра Деменко с позывным "Кэп".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в Telegram

Боевика ликвидировали 30 ноября 2020 года, но известно об этом стало лишь сейчас.

"30.11.19 Деменко "Кэп" Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля скончался 45-летний боевик так называемой ДНР, который занимал должность "лейтенанта".

Также, в сети появилась информация о смерти юного боевика группировки ДНР на Донбассе из России, известного по кличке "Толстый".

Кроме того, 26 февраля в зоне действия Операции Объединенных сил в Луганской области боевики так называемой ЛНР понесли потери. Военный автомобиль УАЗ боевиков "столкнулся с ПТУРом". ПТУР принадлежал бойцам 93-й ОМБр "Холодный Яр".

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