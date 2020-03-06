Признак слабости власти: в Нацкорпусе ответили на заявление премьера Шмыгаля по поставкам воды в Крым

В "Национальном Корпусе" считают, что восстановление водоснабжения в Крым, о чем заявил новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - это "предательство национальных интересов и путь к капитуляции". Объединение будет выступать против этой инициативы, объединив вокруг себя проукраинское общество.

Такое сообщение появилось в Telegram-каналах партии "Национальный Корпус" и лидера политсилы Андрея Билецкого.

"Новый премьер дважды заявил о возможности подачи воды в Крым. Ясно - нынешнее правительство еще не успело перевезти вещи в дом на Грушевского, а уже пытается демонстрировать России готовность к компромиссам. Ответственность за оккупированные территории всегда лежит на оккупантах. Россия может обеспечить Крым пресной водой, но ей жалко денег, да и зачем, если под рукой есть (Зеленский), с которым всегда можно договориться. Сегодняшние действия и заявления власти - рубикон. Путь к прямой капитуляции и малороссийской губернии. Единственная возможность сохранить страну - объединиться и противостоять", - заявил Билецкий.

В официальном заявлении партии также говорится, что "Национальный Корпус" будет выступать против восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров, ведь такая инициатива идет вразрез с национальными интересами и продемонстрирует агрессору "податливость" украинской власти.

"Подобные заявления чиновников, которые прикрываются заботой о украинцах в Крыму, и их возможная реализация может привести в конце концов лишь к одному: усилению военной агрессии и последующей оккупации страны. Уступки, сдача собственных позиций и компромисс вопреки национальным интересам будет означать для врага очевидную вещь: давить на Украину можно успешно продолжать. Зачем оккупанту Путину решать проблему с водоснабжением в Крым, если можно заставить делать это сговорчивую украинскую власть? "Национальный Корпус" не останется в стороне - пока Зеленский будет идти на компромисс с Путиным, мы объединим вокруг себя проукраинскую часть общества", - говорится в заявлении политсилы.