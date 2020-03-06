Тосты на 8 марта: прикольные и яркие поздравления

6 марта многие празднуют Международный женский день на работе со своими коллегами, поздравляют их с 8 марта.

"Апостроф" собрал самые интересные тосты для застолья.

***

Жена провожает мужа на курорт и говорит:

- Прошу тебя, не трать деньги на то, что ты можешь иметь даром.

Так выпьем за экономных женщин!

***

Мудрый Ходжа Hасреддин женился в очередной раз. Утром после свадьбы, как и положено по традиции, невеста сняла чадру и, опустив глаза, поставила мужу единственный вопрос:

- Кому я могу показывать свое лицо, милый?

- Всем, кроме меня! - ответил ошеломленный Hасреддин.

Так выпьем же за женщину-загадку!

***

Далеко в горах жили враждующие племена гигантских орлов и беркутов. И был у них талисман - сказочной красоты ожерелье, за которые они постоянно воевали. И вот во время одной битвы ожерелье порвалось, бусинки разлетелись по всему миру, и от них пошел женский род. Так выпьем же за жемчужины, которые собрались за этим столом.

***

Когда женщина переходит через лужу, она поднимает платье до щиколоток, когда она переходит вброд реку, то поднимает платье чуть выше. Так выпьем же за женщин, которые бороздят океаны!

***

Идет суд. Судят мужчину, который выбросил из окна третьего этажа холодильник, которым был травмирован прохожий.

Судья спрашивает обвиняемого:

- Расскажите, как это было?

- Приезжаю я из командировки. Чувствую что-то неладное. Жена в смятении, я спрашиваю: - Где он? - Выглянул в окно, а он пробегает мимо окна в одних трусах. Я беру холодильник и бросаю.

- Потерпевший, что вы на это скажете? - обращается суд к истцу.

- Я, как всегда, утром занимаюсь бегом. Пробегаю мимо дома и смотрю - сверху летит холодильник. Едва успел проскочить, а вот ногу задело.

Судья спрашивает:

- Что скажет свидетель?

В зал вводят свидетеля. Он весь в бинтах.

- Сижу я в холодильнике.

Так выпьем же за женщин, благодаря которым страдают сразу несколько мужчин!

***

Согласно легендам, царица Тамара была очень красивой и коварной женщиной. Много было претендентов на ее руку и сердце, но она оставалась холодной. Тогда совет старейшин решил выдать ее замуж насильно. Ей пришлось согласиться, но она поставила условие:

- Я выйду замуж только за того, кто на коне перепрыгнет Дарьяльское ущелье!

И начали со всех сторон съезжаться мужчины... В день турнира их набралось больше сотни. Один прыгнул - сорвался в ущелье. За ним второй, третий... Все бесславно погибли. Остался один - последний претендент. Разогнал он своего горячего скакуна и... перепрыгнул! Подъезжает радостный к трону царицы: - О, несравненная! Я выполнил твое желание! Теперь ты должна стать моей женой!

Но властолюбивая царица велела своим слугам сбросить парня в пропасть. Слуги выполнили приказ.

- За что? - успел выкрикнуть юноша, падая вниз.

- А за компанию! - ответила царица.

Так выпьем, друзья, за хорошую компанию... И за женскую непредсказуемость!

***

В одной стране жила юная и очаровательная принцесса. Два претендента добивались ее руки. Один из них был пожилым, толстым и близоруким. Другой - молодым, стройным, привлекательным. Было решено, что между ними состоится соревнование, которое должно было закончиться плаванием на небольшом озере. В назначенное время претенденты одновременно прыгнули в воду и поплыли. И здесь, к великой радости принцессы, молодой стал опережать соперника. Чтобы предоставить ему еще больший стимул, принцесса сбросила с себя одежду и предстала перед ними в костюме Евы... И тут произошло неожиданное - к ее удивлению, движения парня стали замедляться, а пожилой соперник продолжал себе плыть. Он опередил юношу на несколько метров и победил. Негодуя, принцесса подошла к молодому человеку и закричала:

- Как же так? Ведь я возлагала на тебя такие надежды, и ты уже почти выиграл соревнования. Что же произошло?

- Да, я выигрывал и был впереди своего соперника до тех пор, пока ты не сбросила с себя одежду...

Когда я увидел тебя обнаженной, плыть стало невыносимо, я стал цеплять водоросли...

Так выпьем же за женщин, ведущих мужчин к победе!

***

Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит: "Сколько стран, экологических организаций, политических лидеров, миллионы людей - все они борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь - голова болит ...". Мой тост: "За Вас, женщины! Чтобы у Вас никогда не болели головы!

***

В стране ночь. Страна занята делом.

В спальне врача слышится: - Следующий!

В спальне спортсмена: - Еще раз! Еще попытка!

В спальне колхозника: - Не спеши дорогой, приедут студенты, доделают.

Ночью страной командуют женщины. Так выпьем за женщин - ночных командиров!

***

Какой должна быть хорошая жена? Хорошая жена должна быть хорошей Б., иметь наибольшую Ж. и крепко держать свое Г. Примечание:

Б - бабушкой;

Ж - жилплощадь;

Г - хозяйство.

А если она еще и то, о чем Вы подумали - она жена идеальная! За идеальных жен!

***

Ранее "Апостроф" публиковал лучшие поздравления с наступающим 8 марта в открытках, стихах и смс.