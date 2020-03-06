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Цветочный "ад" начался: фото и цены на букеты к 8 марта в Киеве

пятница, 06 марта 2020, 13:04
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8 марта отмечают Международный женский день, но уже в пятницу, 6 марта, мужчины торопятся купить букеты, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола в последний рабочий день.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", в Киеве одна из точек продажи цветов находится возле станции метро "Золотые ворота".

Традиционно в этот праздник принято дарить тюльпаны, стоимость которых тут фиксированная - 25 гривен за штуку. Как говорят продавцы, к 8 марта цена будет такой же.

Также можно приобрести цветы в горшке. Так, за крокус тут просят 70 гривен.

Продают здесь и цветы из шаров - по 30 гривен за штуку. Интересно, что практически невозможно найти розы, так как традиционно на праздник 8 марта их покупают заметно меньше.

Напомним, что в центре Киева установили необычную инсталляцию, которой поздравили с наступающим праздником представительниц прекрасного пола.

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