Угроза нацбезопасности: в Украине запретили скандальный русскоязычный телеканал

Нацсовет по телевидению и радиовещанию запретил украинским провайдерам транслировать телеканал RTVI.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"6 марта Национальный совет своим решением признал, что содержание иностранной программы "RTVI", которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Поэтому она была удалена из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, регулятор провел мониторинг контента телеканала в период с 24 февраля по 1 марта 2020 года.

"В это время неоднократно было зафиксировано наличие нарушения части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которой не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – отмечают в пресс-службе.

На канале регулярно появляются российские артисты из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности (Владимир Меньшов, Николай Цискаридзе, Михаил Пореченков). А 1 марта в одной из телепередач "RTVi" показали карту мира, где Крым был обозначен как территория России.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывшего вокалиста российской группы "Лесоповал" Сергея Куприка в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину и запретили ему въезд на территорию страны сроком на 3 года.