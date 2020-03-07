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Толпа идет на штурм: появилось забавное видео из оккупированного Луганска

суббота, 07 марта 2020, 02:17
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В четверг, 5 марта, в Луганске люди собрались около здания МРЭО, чтобы взять его штурмом.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

"В честь приближающейся очередной годовщины взятия СБУ в Луганске решили устроить реконструкцию и взять МРЭО", - написал он в сети и опубликовал видео.

На записи видно, что толпа людей выбивает двери здания и ломится внутрь. Все люди, которые собрались там, пытались попасть в МРЭО.

Напомним, в оккупированном Луганске прошли мероприятия по реконструкции взятия немецкого Рейхстага юными армейцами, что не могли оставить без обсуждения пользователи социальных сетей.

Как ранее сообщал "Апостроф", возле одного из пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе, в районе Станицы Луганской, скапливались огромные очереди людей. На снимках можно увидеть как большое количество людей ждут своей очереди для перехода на подконтрольную Украине территорию.

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