Праздник с грозами: синоптики предупредили о погоде на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, синоптики в Украине обещают дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Холоднее всего будет на западе страны - там днем прогнозируют +6...+9 градусов. Также пройдут небольшие дожди. На востоке будет сухо - 14-17 градусов тепла.

На юге и в центральных областях днем тоже обещают весеннюю температуру - 10-16 выше нуля. Чуть прохладней на севере Украины - 8-10 градусов тепла.

Осадков не будет лишь в Волынской, Львовской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Грозы накроют Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую и Винницкую области.

В Киеве 8 марта днем столбики термометров покажут +8...+10 градусов за Цельсием. Ночью отметка опустится до +4...+6 градусов. Также синоптики обещают дожди и в столице.

Как сообщал "Апостроф", 7 и 8 марта погоду в Европе будет определять циклон, который надвигается со стороны Канады и США. К счастью, Украину он практически не затронет.