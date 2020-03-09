Платежек будет больше? Украинцам готовят еще один "сюрприз" с коммуналкой

После того, как украинцы начали получать две платежки за газ, стало известно о еще одном "сюрпризе" - количество платежек может снова возрасти, уже в июне.

Об этом сообщает ТСН.

В платежках украинцев сейчас от 7 до 10 коммунальных услуг, а в июне появится еще 12.

Например, платеж за холодную воду разделят на четыре – собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления.

Будет ли это в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено, но считать услуги отдельно будут уже с 1 мая этого года.

"Для каждого дома теперь будет рассчитана индивидуальная стоимость. И в зависимости от ее размера нагрузки будут разными. Как это будет, мы увидим в июне или июле", - отметил советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

Отмечается, что будет в платежках, а что нет, зависит еще и от формы управления домом. То есть, кто его будет обслуживать. С этим тоже надо определиться до 1 мая.

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