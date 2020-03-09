RU  UA  EN

понедельник, 9 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 марта

07:25
Это дно! Сеть взорвалась из-за концерта запрещенных российских звезд на украинском канале
07:14
Платежек будет больше? Украинцам готовят еще один "сюрприз" с коммуналкой
07:10
Как на "Голосі країни" прошли первые "вокальные бои" и кто покинул проект Lime
06:56
Уже не одна: экс-главарь боевиков ДНР внезапно раскрыл пикантные детали о жизни Поклонской
06:47
Рубль входит в штопор: появились забавные карикатуры на состояние российской экономики
06:30
Гороскоп на 9 марта: Львам нужно отпустить заботы, а Девам стоит побыть в роли наблюдателей
06:20
В Украину вернется солнце, но ненадолго: синоптики дали прогноз на начало недели
05:15
Украинские подростки играют в смертельный челлендж: что нужно знать родителям
04:10
На оккупированном Донбассе назрела катастрофа с транспортом: боевики сделали признание, видео
03:10
Украинец рассказал, как наживаются на иностранцах в "Борисполе": фото
02:04
Как в Чехии борются с коронавирусом: опубликовано интересное фото
01:15
Почему женщины живут дольше, чем мужчины: генетики сделали неожиданное заявление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Платежек будет больше? Украинцам готовят еще один "сюрприз" с коммуналкой

понедельник, 09 марта 2020, 07:14
переглянути новину українською
Фото: УНН

После того, как украинцы начали получать две платежки за газ, стало известно о еще одном "сюрпризе" - количество платежек может снова возрасти, уже в июне.

Об этом сообщает ТСН.

В платежках украинцев сейчас от 7 до 10 коммунальных услуг, а в июне появится еще 12.

Например, платеж за холодную воду разделят на четыре – собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления.

Будет ли это в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено, но считать услуги отдельно будут уже с 1 мая этого года.

"Для каждого дома теперь будет рассчитана индивидуальная стоимость. И в зависимости от ее размера нагрузки будут разными. Как это будет, мы увидим в июне или июле", - отметил советник заместителя главы КГГА Алексей Тихонов.

Отмечается, что будет в платежках, а что нет, зависит еще и от формы управления домом. То есть, кто его будет обслуживать. С этим тоже надо определиться до 1 мая.

Читайте также материал "Апострофа": Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: