В авто были иностранцы: всплыли детали жуткого ДТП с четырьмя погибшими под Житомиром

Появились новые подробности смертельного ДТП под Житомиром, там пьяный водитель BMW выехал на встречную полосу и протаранил Lanos.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

В аварии погибла мама с годовалой дочкой и оба водителя.

Известно, что пассажирка Lanos1985 года, гражданка Украины. Погибшая девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, ее ребенок, гражданка Италии.

По имеющейся информации, женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт "Борисполь" вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области.

Ребенок умер рано утром в реанимации, не приходя в сознание.

Как сообщал "Апостроф", жуткое ДТП произошло вблизи Борисполя, погибли трое детей.