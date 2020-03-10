Из Украины пытались вывезти детали военной техники на огромную сумму: фото

В зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" сотрудники СБУ изъяли российские товары военного назначения, которые через Украину пытались вывезти в страны Азии. Стоимость сорвавшейся сделки - свыше 1 миллиона долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, коммерческие структуры из города Харькова незаконно ввозили из Российской Федерации агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти через изготовления фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественном производстве.

"Действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в страны Азии под видом сельхозтехники и электрооборудования", - сообщили о подробностях сделки в спецслужбе.

Среди изъятых товаров военного назначения было идентифицировано станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов. Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более 1 миллиона долларов США.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луганской области вблизи государственной границы контрразведчики СБУ остановили автомобиль, которым местный житель пытался вывезти в Россию агрегат к военной авиационной технике.