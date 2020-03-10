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Под Одессой произошла жуткая трагедия с участником АТО: фото

вторник, 10 марта 2020, 17:42
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На центральном пляже города Черноморска (Одесская область) пожилой мужчина, который оказался участником боевых действий на Донбассе, вскрыл себе вены.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO", опубликовав фото с места происшествия.

По предварительной информации, мужчина совершил попытку самоубийства из-за задолженности по кредитам. К счастью его во время увидели и оказали медицинскую помощь.

"На данный момент мужчина находится в Черноморской больнице. При нем обнаружено удостоверение участника АТО", - уточнили в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 6 марта, в подъезде собственного дома в Житомире обнаружили тело ветерана АТО Олега Котенко. У него было огнестрельное ранение головы, а рядом лежал его собственный карабин.

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