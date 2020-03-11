Заливает нефтью: появилась меткая карикатура на "войну" Саудовской Аравии с Россией

В сети в очередной раз высмеяли президента России Владимира Путина и его поведение на внешнеполитической арене, в этот раз поводом стал отказ РФ идти на компромисс с ОПЕК и, в частности, Саудовской Аравией в вопросе сокращения добычи нефти, и последующий кризис на сырьевых рынках.

Соответствующую карикатуру подготовил и опубликовал на канале в Telegram художник Андрей Петренко.

Так, он изобразил шейха Саудовской Аравии, который заливает в рот Путину нефть прямо из бочек. Таким образом художник указал на жадность российского президента и разумную политику лидера Саудовской Аравии, который пожертвовал дополнительными доходами ради предупреждения глобального энергетического и финансового кризиса.

"Аттракцион невиданной жадности...", - подписал автор свою работу.

Как сообщал "Апостроф", ранее, после того как Россия и страны ОПЕК не договорились о новом соглашении о сокращении добычи нефти, торги на Московской бирже начались со стремительного падения курса рубля, который вернулся к показателям марта 2016 года - когда против РФ вводили первые санкции.