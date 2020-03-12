Агрессору не место! В Киеве приняли важное решение о договоре аренды с посольством России

Киевсовет официально расторг договоры аренды трех земельных участков на Подоле, которые с 1999 года временно принадлежали посольству Российской Федерации.

Такое решение было принято во время заседания Киевсовета 12 марта.

Отмечается, что данные земельные участки были переданы под строительство консульского отдела и жилых домов

В распоряжение города вернулись земельные участки на улице Спасской и один участок на улице Боричев Ток.

Такое решение приняли большинством голосов депутатов. Оно связано с тем, что Украина по факту находится в состоянии войны с РФ, а также с тем, что у общества наблюдается стойкое сопротивление созданию условий для функционирования институтов государства-агрессора на территории Киева.

В Киевсовете отмечают, что с 1999 года данные земельные участки не использовались по назначению. Указанным трем участкам могут также предоставить статус скверов.

Напомним, что в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт.