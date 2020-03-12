Работа пунктов пропуска в Украине и рейсы в Италию: появились скандальные подробности

Вопреки заявлениям украинского правительства об прекращении воздушного сообщения с Италией, где свирепствует коронавирус, в четверг, 12 марта, улететь из Киева в Рим не составляло большого труда.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Рейсы в столицу Италии до сих пор выполняют такие авиакомпании как МАУ, Alitalia и Belavia. Об ограничениях на покупку билетов на следующую неделю авиаперевозчики не сообщают. Кроме того, авиалиниями Sky Up по-прежнему можно улететь в Неаполь и обратно.

В украинских авиакомпаниях утверждают, что не получали распоряжений от властей об отмене рейсов в итальянские города.

"Каких-либо официальных документов о прекращении авиасообщения с Италией мы пока не получали. А в документе, который сейчас размещен на сайте Кабмина, речь идет о "возможных ограничениях", там весьма обтекаемые формулировки", - заметила PR-менеджер авиакомпании Sky Up Наталия Калиниченко

В МАУ тоже подтвердили, что никаких директив от властей по поводу отмены всех рейсов в Италию не получали.

В Госавиаслужбе говорят, что не имеют полномочий запретить рейсы в ту или иную страну. Для этого нужно решения Кабмина.

Госпогранслужба тоже не получила от властей никаких конкретных распоряжений относительно того, какие именно пункты пропуска на границе будут закрыты и когда.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пограничники пока только проводят температурный скрининг каждому, кто пересекает границу. Данные о количестве тех, кого отправили на медобследование, ежедневно появляются на сайте Госпогранслужбы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в среду, 11 марта заявил, что принято решение о закрытии авиасообщения с Италией. Кроме того, по его словам, будет закрыто 170 пунктов пропуска на границе. На оставшихся КПП будут организованы карантинные зоны.