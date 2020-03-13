Чрезвычайное положение в Черновцах: к чему приготовиться жителям Буковины

Стало известно, что на практике будет значить введение в Черновицкой области чрезвычайного положения из-за коронавируса, о чем ранее сообщил местный губернатор Сергей Осадчук.

Об этом он сказал в видеообращении.

Осадчук предложил людям взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах.

"Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", - отметил он.

Губернатор Осадчук заявил, что режим ЧП вводится с 14 марта по 3 апреля.

Самым важным в данном случае, по словам чиновника, является самоизоляция. Поэтому он убедительно попросил местных жителей по возможности работать дома, избегать массового скопления людей.

Все садики, школы и вузы региона были закрыты ранее, а сейчас в Черновицкой области прекратят работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты.

Исключение будет сделано только для продуктовых секторов и, конечно же, продолжат работу аптеки и поликлиники.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 13 марта, коронавирус зафиксировали в двух областях Украины - Черновицкой и Житомирской.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.