Приехали из Египта и Италии: стало известно о новых подозрениях на коронавирус в Украине

В Украине зафиксировали еще два случая возможного заражения коронавирусом COVID-19, от которого умерла пожилая женщина под Житомиром.

Об этом сообщили председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и начальник департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак.

Известно, что у двух мужчин, один из которых недавно вернулся из Италии, а второй - из Египта. У них взяли анализы на коронавирус.

Отметим, что на данный момент в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один из них оказался летальным. Два других обнаружили в Черновцах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минздраве рассказали подробности первой смерти от коронавируса COVID-19 в Украине.

Также стало известно о том, что украинка, заразившаяся коронавирусом в Италии, смогла побороть болезнь.