Пятница 13: прикольные поздравления с "черным днем"

Тринадцатое число месяца, которое приходится на пятницу, считается во многих культурах несчастливым днем и является одним из самых распространенных суеверий. Однако многие люди с юмором относятся к "мистическому" дню.

"Апостроф" собрал самые смешные поздравительные картинки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЯТНИЦУ 13-ГО

Самым распространенным героем этого дня является черный кот.

Страх перед черными кошками – отголосок Средневековья, когда "ведьм" сжигали на кострах. 1484 Папа Иннокентий VIII сказал о кошках: "языческие звери, находящиеся в сговоре с дьяволом". С того момента начались преследования животных.

Также одним из самых распространенных мемов про "черный день" является Джейсон Вурхиз - главный злодей серии фильмов "Пятница, 13-е", маньяк-убийца с хоккейной маской на лице, известный своими кровавыми способами расправ над жертвами с помощью мачете.

Отметим, что существуют три проверенных способа уберечь себя и своих близких людей от беды в этот день: не брать и не давать деньги в долг; никому не рассказывать свои сны; не ссориться и не вступать в конфликты.