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Скандал с "коронавирусными" пассажирами рейса Милан-Киев: появилась реакция президента МАУ

пятница, 13 марта 2020, 10:10
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Самолет авиакомпании МАУ, на котором из Милана летели пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет необходимую санобработку и будет допущен к дальнейшим рейсам.

Об этом сообщает президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Согласно инструкциям Министерства здравоохранения Украины, мы каждый самолет дополнительно обрабатываем дезинфекционными средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные средства, выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию", - сказал он.

Дыхне добавил, что борт выйдет на рейсы в штатном режиме, а экипаж самолета, согласно инструкциям, отправится на отдых. Он подчеркнул, что МАУ будет ждать инструкций Минздрава по поводу сложившейся ситуации.

Как сообщал "Апостроф", медики провели экспресс-тесты на коронавирус у трех из почти 200 пассажиров самолета, прилетевшего вечером 12 марта из Милана в Киев.

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