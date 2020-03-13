Судьба Донбасса и планы Путина: онлайн видеотрансляция "Свободы слова" Шустера

В пятницу, 13 марта, состоится очередной эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где будут обсуждать правки к конституции РФ, а также поговорят о судьбе Донбасса.

Об этом сообщают на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

В эфире будут обсуждать, повлияют ли изменения в российской конституции на Украину, что будет с Донбассом и сможет ли внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо запустить Национальную платформу примирения.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube.

Гости студии:

бывший президент Украины Леонид Кравчук;

экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

глава СБУ (2003 – 2005), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко;

юрист, общественный деятель Марк Фейгин;

генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко;

политический деятель Олесь Доний.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта, президент России Владимир Путин, говоря о правках в Конституцию РФ, заявил о возможности обнуления сроков пребывания на посту президента России.