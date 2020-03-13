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Судьба Донбасса и планы Путина: онлайн видеотрансляция "Свободы слова" Шустера

пятница, 13 марта 2020, 19:18
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В пятницу, 13 марта, состоится очередной эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где будут обсуждать правки к конституции РФ, а также поговорят о судьбе Донбасса.

Об этом сообщают на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

В эфире будут обсуждать, повлияют ли изменения в российской конституции на Украину, что будет с Донбассом и сможет ли внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо запустить Национальную платформу примирения.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube.

Гости студии:

  • бывший президент Украины Леонид Кравчук;
  • экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
  • председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук;
  • лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
  • нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
  • глава СБУ (2003 – 2005), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко;
  • юрист, общественный деятель Марк Фейгин;
  • генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко;
  • политический деятель Олесь Доний.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта, президент России Владимир Путин, говоря о правках в Конституцию РФ, заявил о возможности обнуления сроков пребывания на посту президента России.

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