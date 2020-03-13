Тестов на коронавирус нет: врач рассказала о критической ситуации в регионах Украины

В Украине наблюдается серьезный дефицит экспресс-тестов на коронавирус, за исключением Киева, который недавно получил более 1000 штук спецсредств для его выявления.

Об этом сообщила заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Кременчугского лабораторного центра Лариса Коровина.

"На сегодняшний день тесты, которые определяют наличие коронавируса, есть только в Киеве. Полтава якобы собиралась закупить, но какая там ситуация сейчас, сказать не могу", - пояснила она.

Также она рассказала о случае возможного заражения COVID-19 в Кременчуге.

"На сегодняшний день есть подозрение на коронавирусную инфекцию у мужчины. Состояние его удовлетворительное. Есть история путешествий, на основе которой поставлен диагноз. Известно, что он путешествовал, прибыл в Кременчуг и после этого у него проявились признаки острого респираторного заболевания. Все это позволило врачам заподозрить COVID-19", - сообщила врач.

В то же время Коровина подчеркнула, что это только подозрение.

"Материал на лабораторные исследования отправили в Полтаву. Больного госпитализировали в боксовую палату инфекционного отделения больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Его протестировали экспресс-тестами на грипп А и грипп Б - он дал отрицательный результат, который еще надо подтвердить", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны адреса больниц Киева, где можно пройти бесплатный тест на COVID-19.



