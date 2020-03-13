В Киеве из-за карантина родители ездят с детьми на работу: эксклюзивные фото

Кабинет министров Украины запретил с 12 марта проведение массовых мероприятий более 200 человек, однако карантин не коснулся метрополитена. Людей в часы пик в подземке намного больше. Кроме этого, многим родителям из-за карантина в школах и детсадах ненакого оставить детей и они везут их с собой на работу.

Фото из киевского метро, сделанные утром 13 марта:

Еще фото из транспорта:

Ранее в сети опубликоваали фото столичного метро, сделанное 11 марта.





"Нам говорят, об ограничении массовых мероприятий, более 60 человек - по Киеву. Но в метро сотни людей, которые не имеют средств индивидуальной защиты от смертельной инфекции. Какой это карантин? Маски, перчатки и очки должны носить все, кто-то может еще не знать, что он уже заражен", - говорится в подписи к снимку.

Как сообщал "Апостроф", для снижения риска распространения коронавирусной инфекции Минздрав рекомендовал предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу.

Ранее родители бурно отреагировали на введение карантина в школах и детсадах.