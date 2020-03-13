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Зеленский готовит срочное обращение к украинцам из-за ситуации с коронавирусом

пятница, 13 марта 2020, 20:56
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В пятницу президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам, касательно ситуации с распространением коронавируса в стране.

Обращение анонсировал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Наш".

"Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире канала "Наш" сказал, что в течение часа-двух будет обращение Зеленского по поводу ситуации с коронавирусом", - передает Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что по состоянию на пятницу, 13 марта, коронавирус зафиксировали в двух областях Украины - Черновицкой и Житомирской.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.

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