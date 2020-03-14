Работают в детсаду Киева: вспыли данные про ближайшие контакты умершей в Радомышле

Люди, которые контактировали с умершей от коронавируса 71-летней жительницей Радомышля, сейчас находятся в изоляции.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Среди контактировавших с женщиной оказалась ее дочь, завхоз одного из детских садиков Святошинского района Киева. Оказывается, она общалась с мамой с 8 по 11 марта. Сейчас дочь также находится в изоляции.

Также в изоляцию порекомендовали отправить и двух сотрудниц этого же детсада, которые контактировали с завхозом. Обе - жительницы Коцюбинского, расположенного под Киевом, они также работают в этом же детском саду - одна няней, а вторая помощником воспитателя, а живут в Святошинском районе.

Журналисты связались с одной из них. Однако женщина только услышав по телефону, что ее беспокоит журналист сказала: "У меня все хорошо", и бросила трубку. Заведующая детским садиком так же не захотела пояснять ситуацию.

В Радомышле работникам СМИ сообщили, что уже 14 марта похоронили 71-летнюю женщину. Ранее медики ждали инструкций по поводу процедуры дальнейшего обращения с телом.

"Родственники с пониманием отнеслись к тому, что они находятся в изоляции и не могут участвовать в похоронах", - сказали в местной администрации.

Сейчас возле дома, где проживала женщина, стоит полиция, но ситуация в городе спокойная.

Напомним, коронавирус диагностировали у женщины 1949 года рождения. Она вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове. Ее госпитализировали 12 марта, а симптомы болезни проявились еще 3 марта.

Больная женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 13 марта она скончалась в больнице.

В Радомышле Житомирской области еще пять человек обратились к медикам с жалобами на высокую температуру и насморк - они ранее контактировали с больной COVID-19.

В тоже время в городе 13 марта экстренно провели дезинфекцию. В частности, в церкви, которую посещала больная, и на вокзале.

Как сообщал "Апостроф", в Радомышле Житомирской области не работают рынки и не ездит общественный транспорт. Такие меры ввели после того, как в городе зафиксировали случай заражения коронавирусом.