RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 марта

16:55
На марше ветеранов в Киеве "прошлись" по нардепу Киве: фото
16:48
Леся Никитюк снялась топлес, и это лучшее фото телеведущей Lime
16:44
В Украине сделали тревожное заявление о еще одном заболевшем коронавирусом
16:15
Украина из-за коронавируса закрывает выезд из страны, но есть исключение
15:25
Работают в детсаду Киева: вспыли данные про ближайшие контакты умершей в Радомышле
15:14
В Киеве марш добровольцев дошел до Банковой с требованиями к власти: эксклюзивные фото
14:49
Центральный вокзал Киева зачищают от МАФов: опубликованы фото и видео
14:22
Под Харьковом загадочно погиб морпех, воевавший на Донбассе: фото
14:14
Умерла известный украинский волонтер: в сети волна скорби
14:07
Украинской группе вернули уникальную гитару, похищенную во время тура Lime
13:53
Закрытие границ Украиной и странами ЕС: все, что нужно знать путешественникам и бизнесменам
13:09
Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Работают в детсаду Киева: вспыли данные про ближайшие контакты умершей в Радомышле

суббота, 14 марта 2020, 15:25
переглянути новину українською

Люди, которые контактировали с умершей от коронавируса 71-летней жительницей Радомышля, сейчас находятся в изоляции.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Среди контактировавших с женщиной оказалась ее дочь, завхоз одного из детских садиков Святошинского района Киева. Оказывается, она общалась с мамой с 8 по 11 марта. Сейчас дочь также находится в изоляции.

Также в изоляцию порекомендовали отправить и двух сотрудниц этого же детсада, которые контактировали с завхозом. Обе - жительницы Коцюбинского, расположенного под Киевом, они также работают в этом же детском саду - одна няней, а вторая помощником воспитателя, а живут в Святошинском районе.

Журналисты связались с одной из них. Однако женщина только услышав по телефону, что ее беспокоит журналист сказала: "У меня все хорошо", и бросила трубку. Заведующая детским садиком так же не захотела пояснять ситуацию.

В Радомышле работникам СМИ сообщили, что уже 14 марта похоронили 71-летнюю женщину. Ранее медики ждали инструкций по поводу процедуры дальнейшего обращения с телом.

"Родственники с пониманием отнеслись к тому, что они находятся в изоляции и не могут участвовать в похоронах", - сказали в местной администрации.

Сейчас возле дома, где проживала женщина, стоит полиция, но ситуация в городе спокойная.

Напомним, коронавирус диагностировали у женщины 1949 года рождения. Она вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове. Ее госпитализировали 12 марта, а симптомы болезни проявились еще 3 марта.

Больная женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 13 марта она скончалась в больнице.

В Радомышле Житомирской области еще пять человек обратились к медикам с жалобами на высокую температуру и насморк - они ранее контактировали с больной COVID-19.

В тоже время в городе 13 марта экстренно провели дезинфекцию. В частности, в церкви, которую посещала больная, и на вокзале.

Как сообщал "Апостроф", в Радомышле Житомирской области не работают рынки и не ездит общественный транспорт. Такие меры ввели после того, как в городе зафиксировали случай заражения коронавирусом.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

Крик, удар кулака или выстрел: кто убивает будущее Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: