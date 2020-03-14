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Родительская суббота: что нужно и нельзя делать в этот день

суббота, 14 марта 2020, 09:30
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Фото: Facebook

14 марта православные христиане отмечают Родительскую субботу. Всего во время Великого поста 2020 года таких суббот будет три: 14, 21 и 28 марта.

Традиционно в эти дни в православных храмах совершается поминовение умерших христиан. Также в этот день верующие посещают могилы на кладбищах.

Накануне родительской субботы в православных храмах отправляется великая панихида, ее также называют греческим словом "парастас". В субботу утром проводят служения за заупокойную Божественную литургию, после нее – общую панихиду.

В церковь традиционно приносят постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся.

Что нельзя делать в этот день:

  • Под запретом шумные развлечения.
  • Нельзя уходить до окончания службы из храма.
  • Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.
  • В родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.
  • Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.
  • Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.

Напомним, что Великий пост в 2020 году начался 2 марта - в это время верующие придерживаются строгих правил, но это не становится тяжестью.

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