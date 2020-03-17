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Герои "Большой стройки": Юрий Голик отблагодарил людей, которые строят трассу Киев-Одесса

вторник, 17 марта 2020, 12:16
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В процессе реализации Национальной программы "Большая стройка", активная фаза которой стартовала в Украине с 1 марта, задействованы десятки тысяч людей. Прогнозируется, что только в дорожном строительстве в этом году будет создано около 150 тысяч рабочих мест.

Координатор программы Юрий Голик в Facebook публикует фотографии людей, которые непосредственно своими руками реализуют в Украине "Большую стройку".

"Николай Мельник. Трасса М-05 Киев - Одесса 143 - 153 километры. Спасибо за Ваш труд", - подписал Голик.

"Сергей Бондарчук. Киевская область. Трасса М-05 Киев - Одесса 36-й километр. Строительство пункта автоматического весового контроля. Спасибо за Ваш труд", - написал координатор "Большой стройки".

Ранее Голик сообщил, что за сотнями инфраструктурных проектов по всей стране в рамках Национальной программы "Большая стройка" можно наблюдать в режиме онлайн, так как у проекта появился собственный Telegram-канал. По его словам, в канале будут появляться ежедневные фото и видео со строящихся и ремонтирующихся объектов по всей стране - школы, дороги, детские садики, стадионы, больницы, спортивные комплексы, амбулатории.

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