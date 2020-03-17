RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 26.90
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

02:18
Наташа Ветеринар: в Житомире задержали ушлую воровку с серьезным "послужным списком"
01:20
Появилось ощущение свободы: яркие кадры освобождения города на Донбассе от боевиков

16 марта

23:52
Студент и туристка: раскрыты подробности о первых зараженных коронавирусом в Киеве
23:32
Работа – потом: Зеленский сделал новое заявление о закрытии метро из-за коронавируса
23:28
Может ли защитить маска от коронавируса: что говорят врачи
22:52
Вертолетов не будет: в сети распространяют "традиционный" фейк о борьбе с коронавирусом
22:48
Запрет на метро: Кабмин одобрил чрезвычайные меры по коронавирусу
22:29
Первые зараженные коронавирусом в Киеве: что известно о их состоянии
21:45
В Киеве обнаружен коронавирус: первые подробности
21:41
В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус
21:12
Убийство Гандзюк: в Украину доставили главного подозреваемого, фото
20:55
Нардеп Холодов инициировал защитные меры для предпринимателей на время эпидемии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилось ощущение свободы: яркие кадры освобождения города на Донбассе от боевиков

вторник, 17 марта 2020, 01:20
переглянути новину українською

В сети появились впечатляющие архивные кадры освобождения Славянска в 2014 году.

Об этом сообщает "Вернись живым" в Facebook.

"Очень большой контраст: то, что было до этого, и произошло в считанные часы после освобождения. Такое ощущение ... ну свободы!?" - вспоминает об освобождении Славянская в 2014 году Дмитрий Напрягло.

Он вспомнил, что когда началась война на Донбассе, его не хотели добровольцем брать, поэтому впоследствии он подписал контракт.

Боец рассказал свою историю и своего сына Романа, который погиб в бою 26 февраля 2017. Сын первым заходил на позицию. Из-за густого тумана враг подошел очень близко и попал из снайперской винтовки в его друга, Роман хотел ему помочь и погиб сам.

Как сообщал "Апостроф", блогер Роман Синицын показал в сети уникальное видео боя, который вели украинские спецназовцы с боевиками 21 июля 2014 года за город Торецкое (бывший Дзержинск, - ред.) В Донецкой области.

Фотогалереи

Все
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство

Читайте также

Сварить Украину заживо: почему обострилась ситуация на Донбассе и чего добивается Путин

Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: