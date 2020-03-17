Появилось ощущение свободы: яркие кадры освобождения города на Донбассе от боевиков

В сети появились впечатляющие архивные кадры освобождения Славянска в 2014 году.

Об этом сообщает "Вернись живым" в Facebook.

"Очень большой контраст: то, что было до этого, и произошло в считанные часы после освобождения. Такое ощущение ... ну свободы!?" - вспоминает об освобождении Славянская в 2014 году Дмитрий Напрягло.

Он вспомнил, что когда началась война на Донбассе, его не хотели добровольцем брать, поэтому впоследствии он подписал контракт.

Боец рассказал свою историю и своего сына Романа, который погиб в бою 26 февраля 2017. Сын первым заходил на позицию. Из-за густого тумана враг подошел очень близко и попал из снайперской винтовки в его друга, Роман хотел ему помочь и погиб сам.

Как сообщал "Апостроф", блогер Роман Синицын показал в сети уникальное видео боя, который вели украинские спецназовцы с боевиками 21 июля 2014 года за город Торецкое (бывший Дзержинск, - ред.) В Донецкой области.