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Зеленского призвали инициировать дисциплинарное производство против главы ГНС Верланова

вторник, 17 марта 2020, 16:18
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Представители общественной организации "Организованная защита граждан" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать дисциплинарное производство в отношении председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов из-за нарушения последним присяги госслужащего.

Представители ОО напомнили, что законодательством запрещено принимать граждан Украины на должности госслужбы без проведения конкурса и добавили, что порядок проведения конкурса на занятие должностей регламентируется постановлением КМУ (от 25 марта 2019 № 246).

Впрочем, Верланов, назначая директором департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров лицо по имени Роман Гнатюк, порядка не придерживался, говорят представители ОО - информация о проведении конкурса на должность директора департамента не была обнародована ни на сайте ГНС, ни на портале службы, ни на других специализированных страницах в интернете. Кроме того, Гнатюк был назначен на должность вообще без проведения конкурса, а путем перевода с должности заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов. Назначение Гнатюка в ГНС не соответствует сути "равнозначная или вакантная должность ниже" по параметрам:

- штат сектора Минфина гораздо меньше штат департамента ГНС;

- размер должностного оклада в Минфине (13,7 тыс грн) меньше оклада руководителя департамента ГНС (15,9 тыс грн);

- перевод Гнатюка на должность директора департамента ГНС должно было состояться по согласованию с министром финансов, данные о чем в документах ведомства на сайте отсутствуют;

"Должность директора департамента ГНС и должность заведующего сектором Минфина не равнозначны по признакам функциональной нагрузки и требований к профессиональной подготовке, а при переводе Гнатюка Р.И. не принято ко вниманию требование ст. 41 Закона "О государственной службе" относительно учета его профессиональной подготовки и профессиональных компетенции Гнатюка Р.И.", - говорится в обращении представителей ОО к президенту.

В ГО, ссылаясь на ч. 2 ст. 38 Конституции Украины, отметили, что право доступа к госслужбе, а также службе в органах местного самоуправления базируется на конституционном принципе равенства. Назначение Гнатюка на должность директора департамента без конкурса привело к нарушению прав неограниченного круга граждан, в части обеспечения права доступа к государственной службе, говорят в ГО.

Перед тем как получить должность председателя ГНС, Верланов дал присягу госслужащего, которая обязывает чиновника соблюдать Конституцию и законы Украины. Назначив Гнатюка на должность руководителя департамента ГНС без конкурса, Верланов присягу нарушил, что является основанием для привлечения чиновника к дисциплинарной ответственности, говорят в ГО.

"Просим Вас как гаранта конституции инициировать перед министром финансов Украины Уманским И.И. и премьер-министром Украины Шмыгалем Д.А. рассмотрение вопроса о возбуждении дисциплинарного производства в отношении председателя ГНС Сергея Верланова в связи с нарушением им присяги государственного служащего", - говорится в обращении.

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