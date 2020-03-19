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В Запорожье прибыли рейсы из страны, где украинец заразился коронавирусом: скандальные подробности

четверг, 19 марта 2020, 14:20
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Утром, 19 марта, в аэропорту Запорожья приземлились 3 самолета из курорта Шарм-Эль-Шейх (Египет) с украинскими туристами.

Об этом сообщили прибывшие в страну туристы из Мариуполя изданию 0629.

"Мы должны были вылететь 18 марта, но нас вместе с остальными эвакуировали сегодня ночью. Было 3 рейса в 02.50, 03.50 и 04.50. Мариупольцев очень много. С курорта вывезли всех украинцев, там остались только белорусы", - рассказала туристка Наталья.

Она отметила, что в аэропорту Запорожья у всех меряли температуру, при этом больше никаких мер предосторожности не предпринимали, в частности, никого не тестировали и не брали анализов. Также, по словам украинки, никаких рекомендаций относительно дальнейших мер предосторожности в Украине, им не давали.

Также женщина рассказала, что домой – в Мариуполь, им пришлось доезжать на частном транспорте.

"Нас никто не просил, но мы приняли решение уйти на самоизоляцию сами, чтобы не подвергать риску других… За нами выехали родственники из Мариуполя. А если приехать некому, то есть 2 способа добраться - легковое такси или микроавтобус. Перевозчики просят по 2500-3000 грн за легковушку и 3500 - за микроавтобус", - сказала Наталья.

Она отметила, что хотела бы приобрести тест на коронавирус, чтобы провериться самостоятельно, но такой возможности пока не нашла.

Как сообщал "Апостроф", ранее местные власти в Мариуполе рассказали о состоянии мужчины, у которого нашли коронавирус, по его же подозрениям инфекцию он мог подхватить на отдыхе в Египте.

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