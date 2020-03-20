Мы не выдержим: президент озадачил заявлением по коронавирусу, видео

Во время видеообращения к украинцам в пятницу, 20 марта, президент Владимир Зеленский попросил оставаться дома во время карантина из-за коронавируса в Украине, выразив опасения, что в противном случае медицинская система не выдержит большого наплыва пациентов с COVID-19.

"Сегодня мы не имеем права думать только про собственные потребности и не можем допустить, чтобы миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская система ни одной страны", - сказал он.

Также президент порадовал новостью о том, что уже получена первая партия экспресс-тестов, изготовленная Институтом молекулярной биологии Национальной Академии наук Украины.

"В ближайшие 48 часов мы ожидаем прибытия в Украину из Китая 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок, которые поступят в украинские аптеки, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующих средств", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время видеообращения к украинцам Зеленский рассказал об успешном случае выздоровления от коронавируса в Украине.