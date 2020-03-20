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Тепло уходит: чего ждать украинцам перед выходными

пятница, 20 марта 2020, 06:26
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Фото: из открытых источников

В пятницу, 20 марта, в Украине ожидается теплая погода, без осадков в большинстве регионов, однако уже в субботу ситуация серьезно изменится.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В пятницу дожди ожидаются только в некоторых областях западной Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой.

Температура воздуха в большинстве регионов прогнозируется на уровне 12-14 градусов тепла. В Одесской области будет теплее – от 15 до 17 градусов.

Однако стоит готовиться к тому, что уже на следующий день в Украине серьезно похолодает, а в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Подробнее о том, когда ждать весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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