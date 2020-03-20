В Украине зарегистрировали сразу 10 новых случаев коронавируса: какая область под ударом

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине было подтверждено уже 39 случаев заболевания коронавирусом Covid-19: 10 новых случаев в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее в ведомстве сообщили о трех новых случаях коронавируса, которые были зафиксирован в Украине: в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

Однако после этого глава Харьковской ОГА Алексей Кучер уточнил, что на территории области случаев коронавируса пока нет, а 37-летняя харьковчанка, которая заразилась, вернулась из Франции 11 марта и с тех пор находится в Киевской области.

О новом случае заболевания под Киевом сообщил также и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

Отметим, от коронавируса в Украине уже умерло 3 человека, 1 человек – выздоровел.

Подробнее о пандемии коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.