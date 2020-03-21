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Детям запретили выходить на улицу: в Черновцах и области ввели особый режим

суббота, 21 марта 2020, 11:56
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В Черновцах, где зафиксировано больше всего в Украине случаев коронавируса, детям до 14 лет запрещено выходить на улицу без сопровождения родителей.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Он напомнил, что во всех учебных заведениях пока что введен карантин, однако не все родители понимают, что это карантин, а не каникулы.

"Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок может выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол", - заявил Каспрук.

По его словам, вероятность заражения очень высока и это следует учитывать.

Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

По состоянию на утро 21-го марта в Черновцах зафиксировано 25 случаев Covid-19:

  • с. Колинковцы Хотинского района - 11;
  • с. Брусника Кицманского района - 7;
  • г. Хотин - 1;
  • с. Топоривци Новоселицкого района - 1;
  • с. Лужаны Кицманского района - 1;
  • г. Черновцы - 1;
  • с. Иживцы Сторожинецкого района - 1.

Учитывая концентрацию случаев, введено особый режим въезда и выезда в населенные пункты. Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий должны пойти на жесткий домашний карантин.

По словам председателя ОГА Сергея Осачук, состояние здоровья пациентов - стабильное только у двоих пожилых людей диагностирована пневмония.

Один из пациентов проходит лечение амбулаторно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на 23:00 20 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирус Covid-19: первого больного было обнаружено в Тернопольской области.

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