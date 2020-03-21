Коронавирус в Украине: на КПВВ на Донбассе введут новый жесткий запрет, названа дата

С полуночи воскресенья, 22 марта пропуск через линию разграничения со временно оккупированным Донбассом людей и автомобилей временно прекращается.

Об этом пресс-центр командования операции Объединенных сил на Facebook-странице.

"С целью эффективного противодействия и недопущения распространения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00:00 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов.

Как сообщалось, ранее появились реальные данные о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе.

Подробнее о том, как живет оккупированный Донецк в эпоху коронавируса читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.