RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 марта

12:09
Зима пришла посреди весны: новые фото и видео снегопада в Киеве
11:57
В Киеве маршрутный автобус попал в серьезное ДТП: фото и видео
11:39
Ждем тестов? Во Львове нашли десятки подозрений на коронавирус
11:09
У крымского пленника Кремля обнаружили симптомы коронавируса
10:59
Кто в Киеве сможет ездить на общественном транспорте: появилось важное разъяснение
10:33
Запоздалое похолодание: в Киеве неожиданно пошел снег, фото и видео
10:32
Самый главный продукт: Меркель заметили в супермаркете с интересной покупкой, фото
10:15
Коронавирус в Раде: нардеп рассказал подробности о своем случае и показал фото из больницы
09:57
В Одессе горел крупный торговый центр: опубликованы фото с места
09:24
В Украине следить за карантином на улицах будут военные
08:25
Тенденция продолжится: появился свежий прогноз по курсу доллара в Украине
07:09
Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день Lime
Все новости

Ждем тестов? Во Львове нашли десятки подозрений на коронавирус

воскресенье, 22 марта 2020, 11:39
переглянути новину українською

Во Львовской области на протяжении последних полсуток, по состоянию на 8.00 утра воскресенья, 22 марта, зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной госадминистрации.

По данным главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ЛОГА Наталью Тимко, новые пациенты, у которых подозревают болезнь, вызванную коронавирусом, - жители не только Львовской области, но и соседних Ровенской и Тернопольской областей.

В данное время в областной инфекционной больнице во Львове находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести или близкое к удовлетворительному. Одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

Амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус проходят еще 30 человек.

За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.

У одного из пациентов был позитивный результат теста на коронавирус. Сейчас ожидаются результаты контрольного тестирования.

Как сообщал "Апостроф", в Минздраве подтвердили случай заболевания коронавирусом Covid-19 во Львове: заразившийся мужчина недавно вернулся из Германии.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Жизнь крымчан в аннексии: тихая "война" с россиянами и мечты об украинском безвизе

Прибавка к пенсиям и другие "плюшки": сможет ли Кабмин побороть последствия коронавируса

Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс

Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: