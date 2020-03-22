Ждем тестов? Во Львове нашли десятки подозрений на коронавирус

Во Львовской области на протяжении последних полсуток, по состоянию на 8.00 утра воскресенья, 22 марта, зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной госадминистрации.

По данным главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ЛОГА Наталью Тимко, новые пациенты, у которых подозревают болезнь, вызванную коронавирусом, - жители не только Львовской области, но и соседних Ровенской и Тернопольской областей.

В данное время в областной инфекционной больнице во Львове находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести или близкое к удовлетворительному. Одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

Амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус проходят еще 30 человек.

За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.

У одного из пациентов был позитивный результат теста на коронавирус. Сейчас ожидаются результаты контрольного тестирования.

Как сообщал "Апостроф", в Минздраве подтвердили случай заболевания коронавирусом Covid-19 во Львове: заразившийся мужчина недавно вернулся из Германии.