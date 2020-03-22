Нужно ли носить маску от коронавируса: в Минздраве дали объяснение

В Минздраве обьяснили нужно ли носить медицинские маски, дефицит которых возник в Украине, и защищают ли они от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Хирургическая маска не защищает от возможного инфицирования, от болезней, которые передаются воздушно-капельным путем.

"Когда вводится карантин в стране, мы все становимся потенциально инфицированными. Когда вы ходите в маске, вы защищаете не себя, а тех людей, которые работают в государственных структурах и обеспечивают жизнедеятельность страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", специалисты и медики ответили на вопросы, в каких случаях маска необходима. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не помогают обезопасить себя от заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.