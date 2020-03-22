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"Самолет жизни" из Китая для Украины: в МОЗ рассказали важные детали о тестах на коронавирус

воскресенье, 22 марта 2020, 17:55
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В воскресенье, 22 марта, в Украину прибудет самолет из Китая, на борту которого находится все необходимое для борьбы с коронавирусом, в частности партия тестов для определения COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

"Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарного сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусной болезни, медики должны сделать два теста: один гриппом и экспресс-тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

По данным МОЗ, это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше.

"Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденный случай заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в случае, когда негативные оба теста - и гриппом, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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