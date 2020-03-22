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Самый главный продукт: Меркель заметили в супермаркете с интересной покупкой, фото

воскресенье, 22 марта 2020, 10:32
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Немецкий канцлер Ангела Меркель продолжает самостоятельно ходить за покупками, ее заметили в одном из супермаркетов с вином.

Об этом сообщает Bild.

Меркель около 5 часов вечера пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине.

Сначала пошла к овощным полкам, затем - к деликатесам. Меркель сама наполнила тележку для покупок (включая вино, мыло и туалетную бумагу), потом положила их на ленту на кассе и расплатилась картой.

По информации издания RTL, канцлер, которую постоянно можно встретить в этом супермаркете, была одета в свой привычный синий брючный костюм. По данным издания, сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти невозможно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что смертельный коронавирус требует серьезной солидарности от жителей Германии впервые со времен окончания Второй мировой войны. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

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