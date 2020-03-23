В Харькове у топ-чиновника обнаружен коронавирус

У заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача обнаружили коронавирус, а ранее COVID-19 диагностировали у его жены.

Об этом сообщает ресурс SQ со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Виктории Петрухиной.

Скоробагач сейчас находится на стационарном лечении в больнице в Киеве. Но диагноз коронавирус был ему поставлен в Харькове.

По словам Петрухиной, после возвращения из Европы Скоробагач был в Харькове: в течение недели 10-13 марта он ходил на работу в облсовет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 марта в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов находятся в Александровской больнице, а еще столько же – на самоизоляции дома под контролем врачей.