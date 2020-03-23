RU  UA  EN

понедельник, 23 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 марта

19:01
5 фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине Lime
18:26
Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. 2 дразнят фанов первым скриншотом шутера Lime
18:25
В чемпионате Украины рассматривают два варианта завершения сезона
18:10
Шварценеггер показал, как тренироваться дома во время карантина - упражнения для всех групп мышц Lime
17:18
Бывший футболист Барселоны посоветовал Месси и Роналду переехать в Беларусь
17:14
В Испании полицейские ездят по улицам с концертами - так они поддерживают людей на карантине: видео Lime
16:50
В Формуле-1 приняли очередное громкое решение из-за коронавируса
16:37
Ольга Куриленко рассказала, как лечилась и полностью выздоровела от коронавируса Lime
16:22
У Барбары Брыльской диагностировали рак - актриса рассказала о прогнозах врачей Lime
16:09
Вслед за Путиным: в России предложили обнулить чемпионат по футболу
16:08
Вслед за Ольгой Куриленко коронавирус подхватила еще одна украинка в Голливуде Lime
15:23
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми детскими фото со своими мамами Lime
Все новости

В Харькове у топ-чиновника обнаружен коронавирус

понедельник, 23 марта 2020, 17:58
переглянути новину українською

У заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача обнаружили коронавирус, а ранее COVID-19 диагностировали у его жены.

Об этом сообщает ресурс SQ со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Виктории Петрухиной.

Скоробагач сейчас находится на стационарном лечении в больнице в Киеве. Но диагноз коронавирус был ему поставлен в Харькове.

По словам Петрухиной, после возвращения из Европы Скоробагач был в Харькове: в течение недели 10-13 марта он ходил на работу в облсовет.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 марта в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов находятся в Александровской больнице, а еще столько же – на самоизоляции дома под контролем врачей.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется)

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Многие знают, что они умрут: как коронавирус "парализовал" мир и что говорят врачи

"Чудо-лекарства" для лохов: как мошенники зарабатывают на коронавирусе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: