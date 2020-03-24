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Холод не отступает: синоптики предупредили украинцев о "сюрпризах"

вторник, 24 марта 2020, 06:20
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Фото: Facebook

24 марта и в последующие дни в Украине ожидается по-прежнему прохладная погода, вызванная вторжением арктического воздуха. Минимальное значение термометра - до -9 градусов в ночное время.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

24 марта ветер северо-восточный - от 3-8 ночью до 7-12 метров в секунду днем. Без осадков.

Холоднее всего будет в Карпатах (Ивано-Франковская область) - до -9 ночью и +4 днем. Максимально тепло в регионе будет в Закарпатье - …+6 градусов. На остальной территории (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области) - днем ожидается от +2 до +5.

На Волыне (Ровненская и Волынская области), а также на Подолье (Винницкая, Хмельницкая) и в Житомирщине ночью температура опустится до 7 градусов мороза, днем ожидается до 5 градусов тепла.

Аналогичные показатели термометра синоптики обещают на Востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская), а также в Днепропетровской области – от -7 ночью и до +5 днем.

Значительно теплее на юге Украины - в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму. В этом регионе максимально холодно - до 2 мороза ночью - в Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму. Днем на юге температура ожидается в диапазоне +3…+6 градусов.

В Киевской Полтавской, Кировоградской, Черкасской - от -8 (Черкасская) ночью до +5 днем.

На севере (Черниговская и Сумская) -6…-8 ночью и +3…+5 днем.

На всей территории Украины без осадков.

Относительная влажность воздух – 33%, давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 22 марта неожиданно пошел снег.

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