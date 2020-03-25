Хорошковского выписали из больницы: появились подробности

Бывшего министра финансов Украины и экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, у которого подтвердили коронавирус, выписали из Александровской больницы.

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Об этом сообщают источники "Апострофа".

Хорошковского выписали из больницы и в данный момент он уже едет домой.

По информации источников, экс-министр хорошо себя чувствует и в госпитализации не нуждается.

Отметим, что Валерий Хорошковский побывал во Франции, где, вероятно, и заразился коронавирусом. Частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы в Киев в пятницу, 20 марта.

Как сообщал "Апостроф", во время заседания Кабинета министров 25 марта были принято решение ввести в Украине чрезвычайное положение. Также в стране продлили карантин.

Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения смертельным коронавирусом, и ежедневно цифра неумолимо растет. С детальной картой его распространения можно ознакомиться по ссылке.