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Как проверяют бойцов ВСУ на коронавирус на Донбассе: опубликовано интересное видео

четверг, 26 марта 2020, 12:36
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В Вооруженных силах Украины некоторых бойцов активно проверяют на наличие коронавируса с помощью тестирования.

Об этом сообщается на канале "Украина Сейчас" в Telegram.

Отмечается, что проверке подвергают всех бойцов, у кого находят признаки респираторных заболеваний.

Проверки осуществляют с помощью взятия образцов для ПЦР-систем. Все образцы кладут в боксы-холодильники, после чего направляют в Киев для проверки. Как отмечают авторы публикации, обычно результаты своего тестирования украинские военнослужащие узнают на следующий день.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Генеральном штабе заявили, что в рядах военнослужащих ВСУ не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19. Представитель ГШ уточнил, что информацию о возможном заражении украинского военного из 30 механизированной бригады ВСУ разогнали российские источники, и это было очередной провокацией против Украины.

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